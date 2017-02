Trajneri i Tottenham, Mauricio Pochettino, është shprehur shumë i dëshpëruar pas eliminimit nga Europa League, duke e quajtur skuadrën e tij një ekip manekenësh.

“Nuk e di çfarë po ndodhë me skuadrën, por një gjë e di që ata luajtën të përgjumur. Të gjitha kritikat me kalojnë mua sepse unë kam një skuadër të mbushur me manakenë”, tha tekniku argjentinas pas eliminimit nga Gent