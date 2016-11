Kombinati i metalurgjisë, Jugohrom në Jegunovcë, ka njoftuar se do të respektojë urdhrin e inspektoratit shtetërorë të Ministrisë së Ambientit jetësorë dhe planifikimit hapësinorë dhe të shuajë furrat deri në vendosjen e filtrave. Shuarja, thuhet në njoftim është proces i ndërlikuar dhe do të përfundojë sonte në mesnatë. Ndërkohë nga Qeveria akoma nuk ka asnjë vendim lidhur me mbylljen ose jo të Jugohromit, që rezulton të jetë ndotësi më i madh i rajonit të Pollogut.

