Josa: Jam në bisedime me Shkëndijën e Tetovës

Mirel Josa ka konfirmuar dje për “Panorama Sport” se është në bisedime me Shkëndijën e Tetovës. Një ditë pas lajmit të publikuar në mediat maqedonase, ish-trajneri i Skënderbeut, i kontaktuar nga gazeta, ka bërë të ditur se mbetet në pritje të ofertës konkrete nga drejtuesit e klubit tetovar.

“Po, është e vërtetë që jam në bisedime me klubin e Shkëndijës së Tetovës. Më konkretisht, më ka telefonuar që tri javë më parë vetë presidenti i këtij klubi, duke shprehur interesimin. Megjithatë, për hir të së vërtetës, bisedimet janë paraprake dhe nuk mund të flasim për gjëra të konkretizuara në këtë moment. E kemi lënë të komunikojmë përmes ’email’-it me drejtuesit e Shkëndijës, për të dëgjuar ofertën konkrete. Pra, mbetem në pritje”, ka thënë dje Josa.

Ndërkohë, i pyetur nëse e joshte një aventurë në kampionatin maqedonas, pikërisht në një skuadër ku më parë ka drejtuar Shpëtim Duro, Josa u shpreh: “Nuk dua të flas para kohe, sepse nuk di ende asnjë lloj kushti. Varet si do të shkojnë bisedimet. Duhet të konkretizohen gjërat, në mënyrë që edhe unë të jem më i qartë”.

Gjatë ditëve të fundit kanë qarkulluar zëra se klubi i Kukësit kishte projektuar Josën si drejtor pas largimit të Dritan Dervishit. Mirëpo, vetë trajneri që fitoi katër tituj radhazi me Skënderbeun e mohon një gjë të tillë. “Jo, nuk është e vërtetë. Unë jam trajner dhe nuk bëhem as drejtor dhe as këshilltar”, ka sqaruar tekniku tiranas.

