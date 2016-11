James dhe Cleveland mposhtën Toronton

Cleveland Caveliers shënoi fitoren e tretë me radhë dhe të nëntën në këtë edicion, kurse viktima e radhës për ta ishte Toronto 121:117. LeBron James ishte lider i padiskutueshëm me 28 pikë, 14 asistime dhe 9 kërcime, ndërsa ishte asistues i pikëve të fundit në trepikëshin e Channing Frye, derisa Kevin Love i shtoi 19 pikë e 13 kërcime.

Për Toronton ishte kjo disfata e parë në udhëtim, edhe pse lojë të shkëlqyer treguan Kyle Lowry me 28 pikë dhe DeMar DeRozan

Atlanta Hawks me 93:90 mposhti Miami Heat, ku drejt fitores i udhëhoqi Dennis Schroder me 18 pikë.

Atlanta kishte epërsinë 89:88, në 11.8 sekonda para fundit, kur Kent Bazemore i shënoi dy gjuajtjet e lira. Atëherë Josh Richardson e nguliti me Miami, por Schroder ishte i saktë nga gjuajet e lira për rezultatin final. Te Heat më i miri ishte Hassan Whiteside me 19 pikë dhe rekord 25 kërcime.

REZULTATET

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 121:117

Miami Heat – Atlanta Hawks 90:93

Minnesota Timberwolves – New Orleans Hornets 108:115

Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 88:113

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 125:118

