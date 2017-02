Ja si dështoi kryesia e Shkëndijës dje në Shkup

Vetëm 24 orë nga zhvillimi i kryendeshjes së javës së 20-të të Ligës së Parë Futbollistike të Maqedonisë, Vardari – Shkëndija, drejtuesit e futbollit vendor kanë siguruar të gjitha raportet e zyrtarëve të kësaj ndeshje. Në bazë të raporteve të grumbulluara Komisioni i garave të FFM-së, në mbledhjen e nesërme do të merë vendimin për ngritje të procesit disiplinor kundër skuadrës së Vardarit. Po thuajse gjatë tërë ndeshjes fansat e Vardarit, fyen shqiptarët dhe numrin një të futbollit vendor Ilço Gjorgjioski. Alsat-M, mëson jozyrtarisht se procesi disiplinor kundër Vardarit do të ngrihet për shkelje të rregullave të garave edhe atë për:

Organizim të dobët të ndeshjes

Fyerje në baza nacionale

Fyerje të zyrtarëve të FFM-së

Hedhje të piroteknikës në fushë



Përpos ofendimeve, fansat e Vardarit kërkuan që numri një i futbollit vendor Ilço Gjorgjioski, të braktis këtë detyrë. Sërish edhe kësaj radhë sikurse një vjet më parë, përfaqësuesi i Shkëndijës, ka dështuar të kërkojë ndërhyrjen e delegatit të ndeshjes për t’iu dhënë fund ofendimeve. Ndryshe këto dy skuadra të mërkurën, sërish do të përballen në Shkup. Kjo ndeshje do të jetë e vlefshme për ½ finalen e Kupës së Maqedonisë.