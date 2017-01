Futbollisti Azdren Llullaku ka vizituar për herë të parë stadiumin e Astanës, klubit të tij të ri në Kazakistan ku futbollisti i përfaqësueses shqiptare do të vazhdojë karrierën e tij.

Llullaku do të fitojë 500,000 euro në vit në Kazakistan. Ai në edicionin e fundit ishte golashënuesi më i mirë i kampionatit rumun me Gaz Metan, me 16 gola.