Ja pse Bashkim Ameti solli urdhër për mbylljen e Jugohromit!?

Gjatë ditës së djeshme, organizata Eco Guerilla mbajti një konferencë shtypi në Tetovë ku u paraqitën gjitha premtimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe menaxhmentit të Jugohromit në lidhje me vendosjen e filtrave ekologjikë në këtë ndotës gjigand.

Pasditen e djeshme, në një status në facebook, Arianit Xhaferi i Eco Guerilla ka shkruar:

Do ishte logjike që të zgjedhurit tanë të na shërbejnë neve qytetarëve dhe të brengosen (mes tjerash) edhe për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Se si kanë vendosur deri tash, kjo s’do ndonjë ekspertizë për ta sqaruar, sepse të gjithë e dinë se ata i kanë shërbyer profitit të miqve të tyre rusë e jo shëndetit të votuesve të tyre.

Sonte Jugohromit i skadon leja për punë. Janë shterrur gjitha arsyet që t’i besohet këtyre banditëve se dikur në të ardhmen do vendosin filtra, sepse kanë shkelur çdo afat, çdo premtim.

Gjatë ditëve në vazhdim do marrim vesh nëse përfaqësuesit tanë në qeveri do shfrytëzojnë legjitimitetin e tyre për t’i shërbyer qytetarit apo do vazhdojnë t’i shërbejnë vetëm apetiteve të tyre. Dhe nga aty do duhet të rishqyrtojmë legjitimitetin e tyre…

Siç duket ka mjaftuar kjo që të aktivizojë Kryetaren e Komunës së Tetovës, zonjën Teuta Arifi , zv. Kryeministrin z. Festim Halili si dhe Ministrin e Mjedisit, z. Bashkim Ameti, në lidhje me këtë çështje. Për më tepër z. Ameti theksoi “kujdesin për shëndetin e qytetarëve” në prononcimin e tij të sotëm:

“Nuk ka qenë e lehtë për mua të inicoj një vendim të tillë duke pasur parasysh edhe punën që e ka bërë ky kombinat për të punësuarit atje, por për neve më i rëndësishëm është shëndeti i qytetarëve, i banorëve të rajonit të Pollogut.”

