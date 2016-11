Ja lista e futbollistëve të Kosovës kundër Turqisë

Kombëtarja e Kosovës pretendon të jetë sa më e gatshme për ndeshjen me Turqinë. Kjo është sfida e katërt për djelmoshat tanë në kuadër të grupit I të kualifikimeve për Kampionatin Botëror – ‘Rusia 2018’ në futboll. Përzgjedhësi Albert Bunjaki shpalli listën e futbollistëve kundër Turqisë, e cila zhvillohet me 12 nëntor në stadiumin e Antalisë, në orën 18.00. Kosova ka një barazim e dy humbje. Në hapje barazoi në Turku 1:1 me Finlandën, pastaj në Shkodër pësoi me 6:0 nga Kroacia dhe në Krakow të Polonisë mposhtet me 3:0 nga Ukraina.

Lista

Portierë: Samir Ujkani, Adis Nurkovic, Bledar Hajdini.

Mbrojtës: Mërgim Vojvoda, Benjamin Kololli, Fanol Perdedaj, Leart Paqarada, Alban Pnishi, Amir Rrahmani, Avni Pepa, Fidan Aliti.

Mesfushorë: Herolind Shala, Alban Meha, Eroll Zejnullahu, Enis Alushi, Valon Berisha, Milot Rashica, Arber Zeneli, Bernard Berisha,

Sulmues: Albert Bunjaku dhe Vedat Muriqi.

Comments

comments