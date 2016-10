Ja kush po planifikon ta ndërprenë ndeshjen Kosovë-Kroaci

Mediumi sportiv kroat ‘Sportske Novosti’ raporton se ‘Torcida’ e Hajdukut po përgatitet për ta ndërprerë ndeshjen Kosovë-Kroaci. Federata kroate: “Kemi informacione qe dikush po planifikon probleme”.

Miroslav Markoviç, epror për siguri në Federatën e Futbollit Kroat, ka thënë se kanë informacione në lidhje më këtë çështje, sipas tij, ka informata që planifikohet nga Torcida me ndërprerë ndeshjen.

Ai tha se këto nuk janë thashetheme, por informata që kanë mbledhur nga shumë anë… kur t’i vërtetojmë këto do t’ia dërgojmë organizatori të ndeshjes .

“800 bileta janë për kroat dhe janë shitur krejt. Megjithatë ka planifikime që mund të me pasur probleme, sa janë serioze nuk dihet. Bashkëpunimi me policinë është i shkëlqyeshëm për sigurim të ndeshjes, kështu që do të kujdeset policia e Kosovës dhe e Shqipërisë, që çdo incident të jetë në minimum”, ka thënë mes të tjera Matkoviç

