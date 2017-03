Ja kush e bëri për spital futbollistin e Kosovës

Futbollistët e Lirisë kanë barazuar në ndeshjen e luajtur në Gjilan, me skuadrën me të njëjtin emër.

Loja ka qenë shumë e tensionuar tërë kohën si apsojë e presionit të vendësve. Ndërkaq, publiku ka qenë poashtu agresiv duke fyer e kërcënuar futbollistët dhe pankinën prizrenase.

Në minuntën e 20-të Gëzim Rusi i vendasve qëlloi më grushtë, Albin Memajn e Lirisë pas sëcilës pati një ndërprerje 7-të minutëshe, derisa u përjashtua Rusi. Memaj u bartë me autoambulancë në Spitalin e Gjilanit.Ai, pësoi një lëndim në syrin e djathtë. Albin Memaj, me gjasë ka lëndim serioz ngase në ORL-në e Gjilanit ai ndodhet ende për trajtim mjekësor.

Pas kësaj presioni i vendasve shtohet edhe më shumë. Në këtë situatë referët, sidomos i katërti , Mentor Baliu bie nën ndikim, dhe për qudi, pa të drejtë ndëshkon me të kuq Fisnik Ramadanajn (ishte rezervë) dhe trajnerin ndihmës, Bekim Bakaj , e largon nga banka.

Pjesa e parë vazhdon për 7 minuta !!!

Pjesa e dytë njejtë vazhdon me agresivitet dhe sjellje të ashpra, e sidomos fyerjet e kërcnimet nga tribunat drejtuar pankins së Lirisë.Por, fatmirësishtë kjo menagjohej disi, duke mos rënë në provokime.

Pas përfundimit të ndeshjes, pati një tentim sulmi ndaj Ramadan Kryeziut dhe Robert Gjerajt, me mjet të fortë, por më e keqja u shmang. Fare në fund, kur ndeshja kishte përfunduar, tifozë që ishin jashtë rrethojave të stadiumit, hodhën gurë e gjësende të forta drejt autobusit të Lirisë, parkuar prapa portës.Fatmirësishtë policia reagoi shpejt, dhe autobusi pati një thyerje të farit dhe disa gërvishtje në llamarinë.

Habiti sjellja e zyrtarëve gjilanas, që ishte tejet jo korrekte.

Liria, në përgjithësi e ka dominuar ndeshjen dhe me pak fat sportiv ka mundur të fitoj ndeshjen, sidomos rasti i Fetahajt, kah fundi, të cilin me mund në korner e dërgoi portieri vendas.

Pas përfundimit të ndeshjes, policia e ka përcjellur KF ‘Liria’, deri në dalje të Gjilanit, për çka klubi i është mirënjohës, shkruan në faqen e KF Liria