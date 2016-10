Ja çfarë ndodh, nëse për 10 minuta shihni gjoksin e një femre

A e dini se çfarë ndodh nëse për 10 minuta do të shihni gjirin e një femre. Sigurisht që meshkujt do të mendojnë se do të eksitohen, pasi kjo pjesë e trupit të femrës është ajo që shkakton menjëherë tërheqje tek meshkujt.

Por në të vërtetë nuk është kjo që mendoni ju, pasi po të shihni për 10 minuta gjirin e një femre nuk do të eksitoheni por do ju ulet presioni i gjakut, duke normalizuar trupin tuaj.

E pra e gjitha kjo e ka një shpjegim tejet efikas se përse ndodh kështu me trupin tuaj, dhe kjo është fare e thjeshtë se se cili prej nesh ditë e parë që ka lindur është përplasur direkt me gjirin e një femre, dhe për një kohë të gjatë deri sa jemi rritur ai ka qenë i vetmi organ femëror që na qetësonte dhe na vinte në gjumë.

