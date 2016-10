Itali – Shqipëri, e pabesueshme por e vërtetë

Italia U-17 do të ketë në përbërje dy lojtarë shqiptarë që do të vihen përballë bashkëmoshatarëve kuqezi në Raundin Kualifikues për Kampionatin Europian 2017.

Bëhet fjalë për mesfushorin e Çezenës, Alesandro Ahmetaj dhe sulmuesin e Atalantës, Rilind Nivokazi. Ata janë pjesë e listës përfundimtare me 18 emra të shpallur sot nga trajneri Emiliano Bigiça.

Shqipëria do ta ketë pikërisht me të zotët e shtëpisë takimin e parë të Grupit 4.

Ndeshja do të luhet më 26 tetor (ora 15:00) në stadiumin “Bruno Beneli” të Ravenës dhe do të transmetohet nga “Rai Sport 1”. Kuqezinjtë U-17kanë pësuar humbje në dy përballjet e mëparshme me “Axurrët”

Comments

comments