Islami dhe ambienti

Shkruan: Kurtali Kurtishi –

Tani më që disa vite bota përballët me një problem shumë serioz, problemin e ndotjes së ajrit. Edhe vendi jonë për fat të keq përballet me këtë problem. Vazhdimësia e degradimit të tokave, industrializimi progresiv i disa vendeve dhe shfrytëzimi intensiv i burimeve natyrore, pa asnjë mbrojtje për mjedisin vë seriozisht në rrezik ekuilibrin ekologjik të vendit tonë dhe rajonit; por në traditën e këtij populli si lindi ndërgjegjja ndaj ambientit? E vetmja mënyrë e duhur për të studiuar marrëdhëniet e Islamit me ambientin është të analizosh burimet e kësaj feje që janë Kurani dhe Suneti, që është tradita e Pejgamberit Muhamed s.a.v.s. Vetëm përmes këtyre burimeve mund të marrim tekste fetare të nevojshme për të kuptuar se çfarë janë parimet që rregullojnë jetën e një muslimani në këtë temë.

“A e shihni ujin që po e pini? A ju e lëshoni atë prej reve, apo Ne jemi që e lëshojmë? Sikur Ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falënderoni?”(Vakia:68-70)

Kështu Allahu nëpërmjet të Kuranit u kërkon njerëzve llogari për sjelljet e tyre, duke përdorur ujin si një metaforë për burimin e jetës për të gjithë qeniet e gjalla, na ndihmon për të reflektuar në sjelljen tonë ndaj Tij dhe ndaj natyrës që na rrethon.

Nga këndvështrimi islam, njeriu është përfaqësues i Zotit në tokë dhe është krijesa më e rëndësishme në univers.

Allahu në Kur’an thotë : “(Përkujto Muhammed) Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë po krijoj (po përcaktoj) në tokë një zëvendës”! Ata thanë: “A do të vësh në të atë që bën çrregullime dhe që derdh gjakrat, e ne të madhërojmë Ty me lavdërimin Tënd dhe plotësisht të adhurojmë”! Ai tha: “Unë di atë që ju nuk dini”! (Bekare: 30).

Përveç kësaj, të gjithë ajo që ekziston në gjithësi është vënë në dispozicion të njeriut: “Dhe për ju nënshtroi gjithë çka ka në qiej dhe çka ka në tokë, njëmend për njerëzit që mendojnë thellë, në to ekzistojnë argumente.” (Xhathije: 13) dhe “Nga kafshët (shtëpiake) krijoi edhe prej tyre për ngarkim (për hipje) dhe prej tyre, prodhimi i të cilave përdoret për shtrojë (leshi i tyre) ose për therje. Hani nga ajo që Alllahu ju dhuroi” (En’am142). Kjo nuk do të thotë se njeriu mund ta keqpërdor natyrën apo ta ndotë atë.

Allahu na dha një dhuratë të çmuar duke na i nënshtruar neve kafshët dhe çdo gjë që është në tokë dhe në qiej, një dhuratë që duhet të respektohet dhe të ruhet.

“Dhe mos bëni çrregullime në Tokë, pasi është vënë rregulli, ndërsa Atij lutuni me frikë dhe shpresë. Vërtet, mëshira e Allahut është afër punëmirëve. Ai i dërgon erërat si lajmëtare të mëshirës së Tij. Kur erërat lëvizin retë e rënda me shi, Ai i çon ato tek ndonjë vend i vdekur, ku lëshon shi dhe me anë të tij nxjerr lloj-lloj frutash; po kështu do t’i ringjallë edhe të vdekurit. Këta janë shembuj që t’ua vini veshin.”(Araf: 56-57).

Katastrofat ekologjike janë si rezultat i mosbindjes ndaj ligjeve të Allahut dhe dënim për të gjithë.

Progresi material i ndarë nga disa njerëz nga frika e varfërisë, e ka vënë në duart e njerëzve të tmerrshëm shkatërrimin e njerëzimit duke shkatërruar veten dhe habitatin; por si na kujton Kur’ani, do të jetë vetë njeriu që do ti “shijojë” pasojat më vonë. “Shkatërrimi në tokë dhe në det është shfaqur si pasojë e punëve të këqija të njerëzve, kështu që (Allahu) do t’i bëjë “të shijojnë” pjesë nga ajo që kanë punuar, me qëllim që ata të kthehen (në përmirësim).” (Rum:41).

Agrikultura (Bujqësia)

Temë e rëndësishme që na ndihmon për të kuptuar lidhjen midis islamit dhe ambientit është ajo e bujqësisë. Në fakt, ajo ka qenë gjithmonë e vlerësuar dhe promovuar në traditën e Pejgamberit Muhamed s.a.v.s, siç na shpjegon një nga dijetarët më të rëndësishëm të historisë së Islamit, Ibën Tejmijje në shkrimet e tij në lidhje me ekonominë. Shumë shpesh Islami konsiderohet një fe vetëm e tregtarëve të cilët kanë pak vëmendje për bujqësinë dhe jetën e tyre të ulët. Kjo është padyshim një rrenë e kulluar, sepse mesazhi i Islamit është një mesazh universal. Dhe kështu akti i mbjelljes së një peme konsiderohet si një akt i merituar. I Dërguari i Zotit s.a.v.s ka thënë në lidhje me këtë: “Nuk ndodh kurrë që një musliman të mbjellë një pemë nga e cila ai të mos merr shpërblimin si një sadaka [lëmoshë], çfarë do të hani nga ajo pemë është sadaka, ajo që hanë kafshët dhe zogjtë nga ajo pemë është sadaka. Pema nuk është një humbje për të, por është sadaka”.

Të mbjellësh një pemë dhe të ushqesh një qenie të gjallë me frutin e saj është diçka shumë e rëndësishme për një musliman, është një lloj sikur ta ringjallësh natyrën, do të thotë ta vlerësosh dhe ta mbrosh atë që Allahu na e ka dhënë. I Dërguari i Zotit s.a.v.s tha: “Ai i cili ka mbjellë një pemë dhe është kujdesur për atë deri sa ajo i jep frutat e veta, do të shpërblehet për çdo frut që këpusin njerëzit”. Islami i nxit njerëzit të kujdesen për tokat e braktisura, i nxit ata për ti kultivuar që ato të lulëzojnë.

Umer Ibën Hattabi, kalifi i dytë i Islamit dhe shok i Muhamedit s.a.v.s. ka thënë: “Kushdo që ngjall tokën e thatë si pasojë do të bëhet pronar. Nëse dikush e ka lënë pas dore zhvillimin e një vendi për tre vjet pa mos e kuruar ndonjëherë atë, nga momenti që kujdeset dikush tjetër duke e bërë atë të japë fryte, ky i fundit bëhet pronari i saj”.

Sipas asaj që shohim, në mesin tonë lindin shumë pyetje, lind pyetja a jemi muslimanë, jemi shumë në kontrast me atë çka thotë Kurani dhe Sunneti i Pejgamberit s.a.v.s. dhe ajo çka veprojmë ne.

Pra, ta ndryshojmë vetveten, sepse Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ai ta ndryshojë vetveten.

