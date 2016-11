A ishte javë e mirë për shqiptarët në Bundesligë?

Admir Mehmedi me Bayer Leverkusenin iu gëzuan fitores shumë të vështirë, ndërsa Amir Abrashi e Mërgim Mavraj mbeten pa pikë. Bayeri si vendas mezi e mposhti me rezultat 3:2 Darmstad-in. Mehmedi u paraqit deri në minutën e 60-të dhe bëri paraqitje të mirë. Për Leverkusenin shënuan: Calhanoglu (32’), Brandt (56’), Aranguiz (69’) dhe për Darmstadt-in: Colak (47’) e Vrancic (85’). Amir Abrashi me Freiburgun pësoi me rezultat 3:0 Wolfsburg-u. Vendasit nuk ishin në ditën e tyre, ndërsa Wolfsburg-u bëri lojë jashtëzakonisht të mirë dhe u kthyen me pikë të mëdha. Golat i shënuan: Gomez (41’ e 53’) dhe Rodriguez (86’-nga penalltia). Abrashi luajti deri në minutën e 58-të, ndërsa në pjesën e parë u ndëshkua me karton të verdhë pikërisht në minutën e 24-të. Mbrojtësi shqiptar, Mërgim Mavraj, me Koln-in ishin të pafat, sepse me lojën e treguar merituan një pikë nga Frankfurti. Eintracht Frankfurt falë golit të Gaçinoviç në minutën e 5-të shënoi fitore. Abrashi ishte ndër më të dalluarit, por në fakt u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 79-të.

Comments

comments