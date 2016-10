Shkodrane Zenuni Dardhishta sot në Beograd ka mbrojtur me sukses disertacionin e doktoraturës me temë: ”New Protectionism In Health Sector And Effects Upon Republic Of Macedonia “. Teza e saj e doktoraturës u mbrojë pranë “European Center For Peace And Development University For Peace,e udhehequr nga mentori Prof.dr. Ljubisha Adamoviç. Shkodranja ka qenë ish deputete e Parlamentit të Maqedonise nga rradhet e BDI dhe luftetare e UCK-se ne Maqedoni.

