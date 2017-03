iPhone 8, i madh dhe shumë i shtrenjtë

Sipas disa raporteve, iPhone 8 do të jetë shumë më ndryshe nga celularët e tjerë të Apple, duke pësuar një ndryshim të madh.

Dhe tani, sipas Forbes, Nikkei, gazeta më e madhe financiare në botë, ka raportuar se Apple do të lansojë tre konfigurime të reja në iPhone këtë vit.

Dy nga këto do të jenë përditësime të iPhone 7 dhe iPhone 7 Plus dhe i treti do të jetë iPhone 8 me një ekran të ri OLED dhe i madh 5.8 inç.

Kjo nënkupton se iPhone 8 do të ketë ekranin më të madh që ndonjë celular i Apple ka pasur ndonjëherë.

Lajmi i keq është se Nikkei pretendon se iPhone 8 do të jetë gjithashtu edhe celulari më i shtrenjtë që Apple ka lëshuar ndonjëherë.

Kjo lidhet me një raport të fundit nga KGI Securities që thotë se celulari do të kushtojë më shumë se 1,000 dollarë.