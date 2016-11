Ilaçet nuk veprojnë nëse nuk keni besim në to

Hulumtuesit nga Oxfordi, Cambridge dhe dy universitete gjermane kanë bërë konkludimet e tyre pas një eksperimenti të ri, duke ekzaminuar rolin e mendimit të vetëdijshëm në perceptimin e dhimbjes.

Së pari, 22 vullnetarë kanë pasur pajisje të dhimbjes të vënë në lëkurën e tyre që ishte shumë e nxehtë për t’u ndier rehat.

Pastaj çdonjëri ka pasur të lidhur linjën intravenoze për t’iu dhënë ilaç kundër dhimbjeve me bazë opiumi. Vullnetarëve pastaj u është kërkuar të vlerësojnë dhimbjen para se t’u jetë dhënë ndonjë ilaç kundër dhimbjeve. Rezultati mesatar, nga 0 deri 100, ishte 66.

Pastaj hulumtuesit kanë filluar t’ju japin analgjetikë, pa dijeninë e vullnetarëve. Rezultati mesatar është ulur në 55.

Por kur shkencëtarët u kanë thënë atyre që ata kanë filluar t’u japin analgjetikë, rezultati ka rënë në 39, transmeton koha.net.

Kur u kanë thënë që kanë ndalur dhënien e analgjetikëve rezultati është ngritur në 64 – edhe pse opiumi ishte ende në qarkullim tek ata.

Në të njëjtën kohë aktiviteti i trurit i vullnetarëve ishte monitoruar duke përdorur skanime me rezonancë magnetike (MRI). Ato treguan që rrjetet e dhimbjes së trurit ishin më shumë aktive kur ata kanë menduar që ilaçi nuk është duke iu dhënë, ndërsa mendimet “pozitive” që është ilaçi është duke qarkulluar tek ta kanë frenuar aktivitetin e tillë.

Profesoresha Irene Tracey nga Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain në Oxford University, e cila ka udhëhequr hulumtimin tha: “Mjekët nuk duhet ta nënvlerësojnë ndikimin e rëndësishëm që pritjet negative të pacientëve mund të kenë tek rezultati përfundimtar. Për shembull, njerëzit me dhimbje kronike shpesh do të kenë parë shumë mjekë dhe provuar shumë ilaçe që nuk kanë vepruar tek ta. Ata vizitohen tek klinika me gjithë këtë përvojë negative, duke mos pritur të marrin ndonjë gjë që do të funksionojë për ta. Mjekët së pari duhet të punojnë në këtë gjë, para se ilaçi të ketë efekt në dhimbjen e tyre.”

