Ibra: Jam një kafshë, jam një luan

Me dy golat e shënuar kundër Southampton, Zlatan Ibrahimoviç u bë të dielën ylli i madh i fitores së Manchester United ndaj Sauthampton (3:2) në finalen e Kupës së Ligës. Ky ishte titulli i dytë, që sulmuesi suedez ngre në duar me ekipin e tij aktual. Në gusht, në ndeshjen e tij të parë zyrtare me Manchester United, Ibrahimovic fitoi “Community Shield” ndaj Leicester (2:1) dhe u bë golashënuesi vendimtar në minutën e 83-të. Nënshkrimi i tij si lojtar i lirë nga ana e “djajve të kuq”, verën e kaluar, është konsideruar si një nga sukseset më të mëdha në historinë e klubit të Mançesterit. “Unë jam një kafshë. Unë jam një luan, – tha ai menjëherë pasi shtoi titullin 32-të të karrierës së tij, duke kujtuar se futbolli është 100 për qind konkurrues. – Njerëzit thonë se jam një djalë i vështirë, me një personalitet të veçantë. Por unë gjithmonë fitoj, kudo që të shkoj”.