Hysaj ka një mesazh për lojtarët spanjollë

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare Elseid Hysaj është gati të nisë luftën e zakonshme të thumbimeve me futbollistët spanjollë të Napolit, të cilët do t’i ketë si rivalë në takimin e ardhshëm të përfaqësueses kuqezi.

Mbrojtësi konfirmoi se do tu dërgojë një mesazh lojtarëve spanjollë që luajnë me klubin italian.

“Tani do u dërgoj mesazh, t’u them të bëhen gati se jemi ne të parët. Para se të vinim më thanë merr edhe një top tjetër me vete që ta kesh, se nuk do ta shohësh të ndeshjes, por i kam thënë që do ta shohim në fushë nëse do ta bëjnë. Formacioni që fiton nuk ndryshohet? Atë e di trajneri, pyesni atë. Por ne kemi treguar se mund të fitojmë me shumë formacione të ndryshme”, u shpreh Hysaj.

Kujtojmë që ndeshja Shqipëri-Spanjë do të zhvillohet më 9 tetor në “Loro Boriçi” të Shkodrës.

