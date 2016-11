Hysaj ka gjasa vetëm 30% të transferohet te United

Futbollisti shqiptar më i shtrenjtë në tregun botëror Elseid Hysaj mendohet të jetë një lëvizje drejt Old Traford të paktën sipas rrjetit të njohur sportiv ESPN.

Mes emrave të shumtë të transferimeve spikat padyshim emri i Elseid Hysajt, ndërkombëtarit shqiptar, i cili prej disa javësh qarkullon si një përforcim i mundshëm që në muajin janar për Manchester United.

Ekserti i ESPN, Amojal, parashikon se ky transferim ka 30% mundësi që të realizohet, jo që në afatin kalimtar të dimrit, por në verë.

“Ka një nevojë të dukshme për mbrojtës krahu cilësorë në ‘Old Traford’ dhe 22-vjeçari shqiptar do të ishte lojtari i duhur”, shpjegoi ai.

“Pasi është renditur mes mbrojtësve të krahut më të mirë në Serinë A me Napolin në sezonin e kaluar, Hysaj vazhdoi të shkëlqente me Shqipërinë në Europian.

Paraqitjet e tij i siguruan një kontratë të re me klubin me një klauzolë largimi prej 50 milionë eurosh, e vlefshme vetëm për klubet jashtë Italisë.

Një lëvizje në janar do të ishte e parakohshme, por në verën e ardhshme të dy klubet mund të gjejnë një akord, shpjegoi eksperti i ESPN për transfere.

Ndërkohë, Hysaj nuk duket i shqetësuar nga këto zëra, por mendon vetëm për Napolin i cili barazoi pa gola ndaj Dinamos së Kievit dhe komplikoi kalimin në fazën tjetër të Ligës së Kampioneve.

Ndeshje e radhës e Napolit do të jetë në Portugali me Benfican, pas dy javësh, ku aty do të përcaktohet dhe fati i italianëve për sa i përket turit tjetër

