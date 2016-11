Hysaj: Gjyqtari nuk dinte çfarë bënte

Elseid Hysaj, mbrojtësi i Kombëtares, pas ndeshjes me Izraelin ka deklaruar se sjellja e gjyqtarit të linte të mendohej se ai nuk dinte se çfarë bënte. “Ndeshje shumë e keqe e jona. Nuk e di as vetë çfarë ndodhi në fushë. Kartoni i kuq për Gjimshitin nuk duhej dhënë. Rastin e Berishës nuk e pashë, isha shumë larg dhe nuk e kuptova çfarë ndodhi. Arbitri nuk na dha asnjë shpjegim. As vetë ai nuk dinte çfarë bënte. Po luanim mirë edhe me 10 lojtarë dhe mund të barazonim. Gjithsesi duhet të shohim përpara”, ka thënë Hysaj.

