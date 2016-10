Huawei pritet të zbulojë një orë inteligjente dhe Honor 6X në evenimentin e 18 Tetorit

Më 18 Tetor prodhuesi Kinez Huawei do të mbajtë një eveniment ku do të prezantojë pasardhësin e Honor 5X, një nga telefonët më të mirë dhe më të vlerësuar të kompanisë.

Por krahas Honor 6X, kompania la të kuptohej se do të prezantojë edhe një veshje të re elektronike. Në dy postime në publikuara në rrjetin social Weibo, Huawei flet për një veshje elektronike S1 i cili do të jetë rezistent ndaj ujit dhe do të ketë ekran rrethor.

Në bazë të informacioneve që zbulon postimi i Huawei, S1 ngjan me një orë inteligjente me stil tradicional dhe me Android Wear.

Sa i përket Honor 6X, Huawei do të integrojë një procesor Snapdragon 625 me 3GB RAM, USB-C dhe një skaner të shenjave të gishtërinjve. Çmimi pritet të zbulohet për të dyja paisje por besojmë se nuk do ti kalojë 200 dollarët.

