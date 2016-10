Historitë në Instagram numëron 100 milionë përdorues në muaj

Historitë në Instagram (Instagram Stories) po shijojnë bazë përdoruesisht në rritje dhe pas 2 muajsh nga “bastisja” e Snapchat nga Facebook numëron 100 milion përdorues aktivë në muaj.

Kjo shifër përbën 2/3-tat e “popullsisë” së Snapchat prej 150 milion përdoruesisht aktivë në muaj të raportuara gjatë Shtatorit. Por nuk duhet të harrojmë se Instagram ka 500 milion përdorues aktivë në muaj.

Gjithashtu Instagram është një lojtar edhe më i vjetër se Snapchat me afro 1 vit diferencë nga themelimit. Adoptimi i veçorisë së Snapchat në Instagram u prit me skepticizëm nga analistët sepse biente në kundërshti me filozofinë e këtij të fundit.

Por statistika tregon se lëvizja ka qenë një goditje e vërtetë. Së fundit kjo veçori u adoptua edhe nëaplikacionin Messenger i cili pritet të bëjë akoma edhe më mirë falë bazës së përdoruesve prej 1 miliard

Comments

comments