Elma Kameri konsiderohet tani për tani si hendbollistja më e bukur në Kosovë. Ajo është pjesë e klubit Istogut dhe kombëtares së Kosovës. Elma ka bërë një foto në ditën e dytë të Vitit të Ri dhe ka dëshmuar se është edhe më e bukur se vitin që e lamë pas.

Në fotografi shihet me një frizurë të rregulluar por edhe me një veshje elegante dhe me telefon në dorë. Synimet e saja janë që në vitin 2017 të bëjë mrekulli me ekipin e Istogut. Fotoja më e re çmend fansat e saj.