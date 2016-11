Hatixhe Berisha nga Akademia Ushtarake Serbe: Krenare që vëllau im ra heroikisht me uniformë të JNA

Fati i oficerëve dhe ushtarëve shqiptare në ushtrinë serbe, është titulluar emisioni special me mysafiren shqiptare nga Klina e Kosovës dr.Hatixhe Berisha, profesoreshë në Akademinë Ushtarake Serbe nga Departamenti i strategjisë dhe Doktor i Shkencave Politike. Hatixhja një ish-oficere jugosllave tash profesoreshë në akademinë ushtarake serbe rrëfen për dashurinë e familjes nga Kosova për uniformën ushtarake të ushtrisë serbe dhe “patriotizmin e vëllezërve të saj që luftuan për liri dhe vdiqën me nderë në mbrojtje të kufirit serbo-shqiptar”. “Kosova eshte serbe, vllezërit e mi kane dhëne jeten per kete Serbi” (“Kosovo je srpsko, braća su mi poginula za Srbiju“) ka thene kjo kosovare e cila tere jeten e kaloi ne Boograd, Serbi me unforme te armates serbe, shkraun Faktiditor.

E motra: Jem krenare që vëllai jonë Adem Berisha ra dëshmor në kufi mes Serbisë dhe Shqipërisë në mbrojtje të Jugosllavisë!

Sipas “Presheva Jonë”, pas çlirimit të Kosovës, ka mbi 100 shqiptare që shërbejnë në armatën serbe, pjesa dërrmuese djem e vajza nga Kosova, në mesin e tyre 6 oficerë të lartë, ku pesë prej tyre janë major dhe një nënkolonel.

“Historia e familjes nga Klina, rreth një babai, i cili, si një ushtar i Jugosllavisë, kaloi 4 vjet në kampet gjermane. Me dashurinë e rinisë së tij lindi gjashtë fëmijë, tre djem dhe tre vajza. Ata të gjithë u sollën si të jenë të barabartë në çdo aspekt. Kishte nderin, dinjitetin dhe patriotizmin e vlerë të përjetshme. I ati i tyre ishte goditur në luftë, por edhe fëmijët e tij…”, me këto fjalë nisi rrëfimi.

Hatixhe Berisha është një shqiptar nga Kosova. Ajo tere jetën e saj e kaloi ne ushtrinë serbe. Vëllezërit e saj janë vrarë të veshur me uniformë serbe. . “Kosova është serbe, vëllezërit e mi e dhane jetën për Serbinë” thote kjo kosovarja Berisha që jeton ne Beograd.

Hatixhe Berisha: Gjithçka që kisha, i dhashë për Serbinë

Sipas këtij televizioni serb “UÇK-ja ishte në kërkim për fëmijët meshkuj, babai Halil nuk u ka dhënë atyre. Kjo familje e Klinës ka ndjekur parimet e tij, njerëz të ndershëm, kozmopolit. Edukimi gjithmonë për të mbrojtur vendin e tyre, t’i kushtojë shtrenjtë. Vëllai më i ri Izet, si një oficer i JNA u vra në vitin 1991 në Vukovar.

Një vëlla tjetër vrarë në vitin 1999. Motra, atëherë togere, ky lajm është marrë duke mbrojtur kufirin jugosllav-shqiptar.”

Në vazhdim të këtij emisioni special, shqiptarja nga Kosova në akademinë ushtarake në Serbi, Hatixhe Berisha rrëfen: “Kur ai vdiq, në xhepin e vëllait të saj Izetit, janë gjetur dy letra: një të vëllait të saj Ademit, një për të dashurën e tij Jelenën nga Pançeva, i cili ishte tetë muaj shtatzënë. Ati im Halili vendosi që Izeti të varroset si një oficer i APJ. Jelena më pas lindi një djalë që u quajt me emrin e babait të saj.”

