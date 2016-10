Hapet Panairi i Librit shqip “Tetova 2016”

Për të pesëmbëdhjetën herë me radhë nga dita e sotme deri më 29 tetor të këtij viti, do të jetë i hapur Panairi i Librit shqip “Tetova 2016”, i cili organizohet nga Shoqata e Botuesve Shqiptarë të Maqedonisë, ndërsa do të marrin pjesë rreth 40 shtëpi botuese nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi.

Kryetari i Shoqatës së Botuesve Shqiptarë, Abdulmexhit Saliu, theksoi se qëllimi i Panairit të Librit shqip është që të tërheq vëmendjen ndaj kulturës së leximit, ndërsa shtoi se tryezat e përbashkëta, diskutimet dhe trajtimi i problematikave me të cilat përballen çdo ditë shtëpitë botuese, përbëjnë një potencial efikas për avancimin cilësor të panaireve në të ardhmen.

“Ky panair është fryt i punës, sakrificave, bashkëpunimit dhe misionit tonë të përbashkët, që na lidh fortë dhe na mban të bashkuar, e ajo është gjuha dhe letërsia jonë shqipe. Panairi, një traditë tashmë e konsoliduar, nuk është vetëm një promovim i librave dhe autorëve, por është realiteti ynë i përbashkët kulturor”, u shpreh Saliu.

Ai shtoi se pjesëmarrja e shtëpive botuese nga të gjitha trojet shqiptare të rajonit, si dhe nga diaspora, jo vetëm që promovojnë libra dhe autorë, por edhe përforcojnë komunikimin kulturor ndër-shqiptar.

Kryetare e Komunës së Tetovës, Teuta Arifi, tha se këto lloje të aktiviteteve dëshmojnë entuziazmin e madh në këtë fushë, i cili njëkohësisht sipas saj kërkon mbështetje institucionale, gjë e cila i bën ata më të qëndrueshëm.

“Ne si autoritete komunale kemi pasur parimin që të mbështesim ato aktivitete të cilat janë mirëmbajtur dhe kanë mbajtur veten e tyre fal entuziazmit dhe punës të të gjithëve që kanë punuar në këto organizime”, u shpreh Arifi.

Shoqata e Botuesve Shqiptarë të Maqedonisë u themelua në vitin 2000 me seli në Shkup. Që nga themelimi i saj, ajo ka ngritur iniciativa qytetare për avancimin e kulturës dhe botimeve në gjuhën shqipe. Kjo shoqatë ka marrë pjesë në dhjetëra panaire vendore dhe ndërkombëtare, ndërsa në vazhdimësi organizon panaire rajonale të librit në Tetovë, Shkup dhe Strugë.

