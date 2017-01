Hallakamë në markato: zihen mes veti Juventus Milan dhe Man. United, ja për çka është fjala…

Merkatoja dimërore ka aktivizuar klubet e mëdha evropiane, të cilat tashmë kanë etiketuar lojtar që duan ti keë në skuadra nga janari e tutje.

Lajmi që është duke qarkulluar në mediat britanike ka të bëjë me mbrojtësin e krahur francez, Patrice Evra, i cili me gjasa të mëdha do të rikthehet të ish-skuadra e tij Manchester United.

Bëhet e ditur poashtu se një levizje e tillë e Evras bëhet për arsye se Juventus e kërkon yllin e Milanit, Mattia De Sciglio, por një operacion i tillë dukët pothuajse i pamundur, pasi zyrtarët e Milanit nuk duan të dëgjojnë për një largim nga ekipi të një nga lojtarëve më të mirë që ka në dispozicion trajneri Vincenzo Montella.