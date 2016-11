Hahn: Tregu i përbashkët në Ballkan i mundshëm brenda dy-tre vjetësh

Komisioneri i BE-së për zgjerim, Johanes Hahn i tha Radios Evropa e Lirë se një treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor mund të jetë i mundshëm brenda dy ose tre vjetësh, nëse ka vullnet politik në rajon.

Hahn tha se “njerëzit duhet ta ndjenjë vlerën e shtuar të angazhimit evropian”. A tha se “mendoj se kjo është diçka ku duhet një vullnet politik dhe do të mund të jetë e mundshme brenda dy sose tre vjetësh”

Hahn i bëri këto komente para publikimit të raportit vjetor për zgjerim të Komisionit Evropian ku vlerësohen të arriturat dhe mungesat e rezultateve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që synojnë t’i bashkohen BE-së.

“Qëllimi ynë është ndalimi i ikjes së trurit nga rajoni, që t’i jepet rajonit një perspektivë dhe për shembull një treg i përbashkët në Ballkan do të mund të ishte njësynim dhe kjo përfundimisht do të krijonte vende pune”, tha Hahn për REL.

Një treg i përbashkët që përmbanë lëvizjen e lirë të njerëzve, mallërave, shërbimeve dhe kapitalit tashmë ekziston ndërmjet 28 vendeve të BE-së, por Hahn nuk specifikoi se si një treg, i përbashkët i vendeve aspiruese për t’u bërë anëtarë të BE-së, do të dukej.

Asnjëri nga vendet nuk pritet t’i bashkohet BE-së përpara vitit 2020, por blloku do të shoh mundësitë tjera për ta bërë BE-në më të pranishme në vendet aspiruese. Ndërtimi i infrastrukturës që lidh vendet më ngushtë me njëra-tjetrën është një nga mënyrat që Brukseli shpreson se do të rris popullaritetin në rajon.

Comments

comments