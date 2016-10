Guardiola: “Kartoni i kuq ishte fundi”

Menaxheri i Man.City Pep Guardiola,mendon se përjashtimi i Claudio Bravo ka përfunduar çështjen e fituesit kundër Barcelonës.

“Citizens” pësuan debakël me rezultat 4:0, derisa Bravo ishte ndëshkuar me të kuq pasi luajti me dorë jashtë zonës në minutën e 53. pranë rezultatit 1:0.

“Jam i dëshpëruar me të, por kjo është ojesë e lojës. Deri në ato çaste ishim konkret në fushën e lojës kundër një superskuadre. Pas kartonit të kuq gjithçka mori fund” tha Guardiola pas ndeshjes.

Kështu, Man.City e çoi në serinë katër ndeshje pa fitore e cila nisi me barazim ndaj Celtic, pastaj në Premier League dy ndeshje dhe kjo kundër Barcelonës në Ligën e Kampionëve.

“Të gjitha ndeshjet duke filluar nga Celtic (3:3), ishin të njëjta. Kundër Evertonit poashtu ishte njëjtë, humbëm dy penallti, dhe shënuan autogol. Duhet ta ndryshojmë atmosferën” ka shtuar Pep.

Man.City është i dyti në grupin C pas tri ndeshjeve.

“Ishim në lojë, aty ishim, patëm persingun e duhur, topin, rastet e krijuara, por nuk i shfrytëzuam. Duhet ta bëjmë këtë nëse dëshirojmë fitore. E denim shumë mirë që nga fillimi se në këtë grup nuk do ta kemi të lehtë, dhe tash duhet të koncetrohemi te Southampton” përfundoi strategu spanjoll.

