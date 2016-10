Goli i mrekullueshëm i Hasanit ndaj Italisë – VIDEO

Maqedonia pëson disfatë nga Italia

Në stadiumin “Arena Filipi i Dytë” në Shkup përfaqësuesja e Maqedonisë pësoi disfatë nga përfaqësuesja e Italisë në xhiron e tretë të kualifikimeve për Botërorin 2018. Rezultati përfundimtara ishte 3:2 në të mirë të Italisë. Pjesa e parë u mbyll me golin e Andrea Belotti në minutën e 24 me të cilin Italia kaloi në epërsi. Ndërkaq, pjesa e dytë e ndeshjes Maqedoni-Itali dhuroi spektakël të vërtetë për shikuesit pasi u shënuan edhe katër gola nga dy skuadrat.

Përfaqësuesja e Maqedonisë barazoi me golin e Stefan Spirovskit në minutën e 53-të. Vetëm pas katër minutash Maqedonia kaloi në epërsi me golin e Ferhat Hasanit. Mirëpo, italianët me dy golat e Ciro Immobile në minutat e 75 dhe 90 sollën fitoren dhe tre pikët për Italinë.

