Golden State dhe San Antonio deklasojne rivalet e tyre

Nënkampioni aktual i NBA, Golden State e mposhti sipas parashikimeve Detroit Pistons me rezultat 127:107 për të regjistruar fitoren e 34 në këtë edicion.

Periudha e tretë i dha fund çështjes së fitores pasi ky 12 minutësh përfundoi 41:19.

Më efikasit te Warriors ishin, Kevin Durant me 25 pikë, Stephen Curry me 24 dhe Klay Tjompson me 23 pikë. Te humbësit u dalluan Marcus Morris me 21 pikë dhe Tobias Harris me 18 pikë të shënuara.

San Antonio e ka shkel me të dyja këmbët skuadrën e famshme LA Lakers me rezultat bindës 134:94. Që në pjesën e parë u kuptua fituesi pasi rezultati në semafor ishte 72:54, dhe që atëherë u kutpua se Spurs dëshirojnë fitoren e thellë.

Kaëhi Leonard ishte lideri i vendasve me 31 pikë, Pau Gasol ia shënoi 22 pikë ish skuadrës së tij, ndërsa Green dhe Aldridge i shtuan nga 13 secili.

Te Lakers u veuan Julius Randle me 22 pikë dhe Jordan Clarkson me 14 pikë, që njëherësh ishin të vetmit që shënuan pikë dyshifrore.

Fitore të thellë shënoi edhe Denver Nuggets ndaj Indiana Pacers 140:112, edhe pse pas periudhës së parë nuk është na dha sinjale se kështu do të jetë në fund pasi rezultati ishte 30:29 për vendasit të cilët në vazhdim shkëlqyen.

Nikola Jokiq me 22 pikë, Wilson Chandler me 21 dhe Danilo Gallinari me 18 pikë ishin lojtarët kryesor te Denver, kurse nga ana tjetër me lojë të mirë i veçuan C.J Milles me 20 pikë Jeff Teague me 14 pikë të shënuara.

Humbjen e readhës e regjistroi Chicago Bulls që u mposht nga New York Knicks 104:89. New Orleans ishte më i mirë se Brooklyn Nets pasi fitoi në udhëtim 104:95, dhe në fund Dallas mposhti Phoenix me rezultat 113:108.