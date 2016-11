Gjyqtari mbyll faqen e Facebookut pas fyerjeve të tifozëve Shqiptarë

Tifozët shqiptarë nuk e kanë kapërdirë lehtë humbjen 0-3 në shtëpi përballë Izraelit, dhe për ta fajtori kryesor është padyshim arbitri gjerman, Deniz Ajtekin.

Menjëherë pas ndeshjes një dyndje komentesh ofenduese janë postuar në faqen e Facebook-ut të gjyqtarit, i cili menjëherë më pas e çaktivizoi atë.

Ndërkohë shqiptarët nuk janë mjaftuar me kaq, teksa kanë redaktuar faqen në Wikipedia të arbitrit duke e ofenduar dhe aty.

Për më tepër, një faqe e re në Facebook me emrin e arbitrit është hapur nga fansat shqiptarë, dhe në çdo koment administratori i faqes përgjigjej me ikonën e një gjyqtari që tregon kartonin e kuq, duke ironizuar me lehtësinë e nxjerrjes së kartonëve nga gjermani.

