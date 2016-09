Gjuha shqipe “mollë sherri” mes partive maqedonase!

Shkruan: Medai Shaholli

Pasi subjektet politike shqiptare në Maqedoni nuk arritën për më shumë se dy dekada, ta zyrtarizojnë gjuhën shqipe si gjuhë të barabartë me maqedonishten, këto ditë ajo është bërë ‘mollë sherri’, mes partive politike maqedonase. Para disa ditësh, lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, deklaroi se kur të vij në pushtet, partia e tij gjuhën shqipe do ta bëj gjuhë të dytë zyrtare në tërë territorin e Maqedonisë . I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i VMRO – së, përmes deputetit të saj Ilija Dimovski, se “Barazimi i gjuhës maqedonase dhe shqipe në tërë territorin është absolutisht e papranueshme për VMRO-DPMNE-në. Me paralajmërimet për vendosjen e dygjuhësisë në tërë territorin e Maqedonisë, sulmohet Kushtetua dhe rendi kushtetues i këtij shteti, plotësisht dilet jashtë Kushtetutës dhe të drejtat e garantuara për bashkësitë etnike dhe për fat të keq fillon proces të cilin askush nuk e dine nëse do të përfundoj me federalizim ose ndarje të Maqedonisë”, bën të ditur Shenja TV.

Ky është qëndrimi më i fundit i një partie nacionaliste maqedonase që vazhdon të mbajë gjallë frymën e shovinizmit dhe antishqiptarizmit nga shekulli i kaluar, karshi së drejtës legjitime të shqiptarëve – për barazi të plotë dhe përdorim të gjuhës shqipe, si gjuhë e barabartë me maqedonishten në mbarë vendin. Prekja dhe ndryshimi i Kushtetutës, sipas deputetit Dimovski, paraqet sakrilegj dhe si e tillë nuk mund të ndryshohet.

Nga ana tjetër, partia e koalicionit qeverisës Dui, është shprehur e kënaqur nga qëndrimet e kryetarit të LSDM-së Zaev, në lidhje me zotimin e tij, për zyrtarizim të gjuhës shqipe në mbarë Maqedoninë. Ky qëndrim i DUI-t është shprehje vetëkënaqësisë foshnjarake për broçkullat e Zaevit, sepse, ai, pasi do të vij në pushtet do ta harroj premtimin për gjuhën shqipe ashtu siç bëri me zbardhjen ” monstrës”.

Fajtorë dhe përgjegjës për statusin e shqiptarëve në Maqedoni, janë subjektet politike që për dy dekada me radhë ata shijuan leverditë e pushtetit përpara interesave kombëtare. MO (Marreveshja e Ohrit) është njolla e zezë e nënshtrimit që partitë politike shqiptare na shitën si arritje e realizimit të aspiratave kombëtare dhe për status të barabartë me maqedonasit. Kjo ishte gënjeshtra e madhe! Ndryshimin sot mund ta bëjnë intelektualët e ndershëm dhe të pavarur, të burgosurit e ndërgjegjes, rinia studentore dhe gjithë atdhetarët shqiptarë që kanë vullnet për ndryshime radikale të gjendjes dhe statusit tonë politik në vend. Ndryshimet kushtetuese janë më se të nevojshme, ato duhet të bëjnë ndryshimin rrënjësor të pasqyrimit reale të Maqedonisë si shtet i popujve të barabartë, në të kundërtën, eksperimenti ndërkombëtar për ta ngritur në këmbë këtë shtet përmes patericave do të dështojë .

