Gjuha shqipe e pa mbrojtur në “Kërçovën e Ali Ahmetit” – VIDEO

Dygjuhësia në Kërçovë duket se ka ngelur pa mbrojtje institucionale. Kujt i kujtohet në mes të ditës vandalizon tabelat në dy gjuhë në hyrje dhe brendësi të këtij qyteti i cili aktualisht edhe drejtohet nga një kryetar shqiptar.

Në shumë tabela informative dhe të komunikacionit në Kërçovë janë shkarravitur, ku me ngjyrë janë fshirë të gjitha emrat e objekteve, qyteteve dhe lokacioneve tjera të shkruara në gjuhën shqipe.

Nga taleba hyrëse e qytetit, shenjat që tregojnë vendet rekreative, tabelat që tregojnë drejtimin e qyteteve me të cilat lidhet Kërçova dhe qytete të tjera të cilat ishin të vendosura në dy gjuhë, e kanë të fshirë gjuhën shqipe dhe ky vandalizëm ende nuk i ka rënë në sy asnjë institucioni kompetent. Institucionet gjatë gjithë ditës kanë heshtur dhe nuk ka asnjë alarm ose veprim as nga Ministria e Punëve të Brendshme, as nga pushteti qëndrorë e as nga ai lokal. Përveç fshierjes së mbishkrimeve në gjuhën shqipe në këtë qytet, në shumë lokacione dhe tabela janë parë edhe mbishkrime nacionaliste maqedonase dhe antishqiptare.

“Maqedonia e maqedonasve” dhe kryqe janë vizatuar në disa lokacione në brendësi të qytetit të Kërçovës. Ndryshe, përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në vend ka qenë në vazhdimësi një nga zotimet më të mëdha të partisë shqiptare në pushtet, BDI-së, ndërsa kjo retorikë është shpeshtuar edhe më shumë gjatë periudhës parazgjedhore./Shenja



