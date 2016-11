Gjoks më bombastik nuk do shihni sot (+18)

Ka qenë një nga momentet më të paharrueshme dhe më të egra në në historinë e Big Brother.

Çdokujt i kujtohet momenti bezdisës kur Kinga Karolczack sulmoi banorët me një shishe, përcjell Bota sot.

Kjo ka ndodhur në vitin 2005 kur ishte shou, por si duket ajo tani?

Kinga ka marrë pjesë në shou të ndryshëm që nga atëherë, duke qenë pjesë e Trisha Goddard, Big Brother’s Little Brother, Big Brother’s Big Mouth, The Sunday Night Project, The Charlotte Church Show, Celebrity Moments dhe Celebrity World Cup Soccer Six Tournament.

Tani janë publikuar foto ku ajo shfaqet krejtësisht e zhveshur, në një oishinë, teksa ka zbuluar gjoksin bombastik, të cilin e mban vetëm me duar

