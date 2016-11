Gjimshiti: Ndaj Izraelit luajmë për fitore

Berat Gjimshiti ka thënë se kundër Izraelit do ta kërkojnë vetëm rezultatin që sjell tri pikë.

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Berat Gjimshiti ka thënë se kundër Izraelit do të japin maksimumin dhe duan vetëm tre pikë.“Me Izraelin është një ndeshje e vështirë, pasi është një kundërshtar i fort. Do të japim maksimumin dhe është normale që ndaj izraelitëve do të kërkojmë vetëm fitoren. A është barazimi i pranueshëm? Do të luajmë për fitore, jo për barazim”, ka thënë Gjimshiti për Super Sport.

Kujtojmë se ndeshja kundër Izraelit luhet me 12 nëntor dhe zhvillohet në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës

Comments

comments