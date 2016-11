Gjenerata e ardhshme 2018 e Mercedes-Benz CLS spiunohet për herë të parë – FOTO

Gjenerata e tretë e Mercedes-Benz CLS coupe është fotografuar gjatë testimit, ndërsa thuhet se edhe emri i veturës mund të ndryshojë.

Mercedes-Benz CLS i ri coupe me katër dyer 2018, është fotografuar gjatë testimit me një dizajn evolucionar.

Nuk mund të vërehen shumë nga detajet e tij, për shkak se është shumë mirë i kamufluar, por mund të vërehen që ka dritat nga para e pas të njëjtat me modelin e tanishëm.

Kur të përfundojë CLS i ardhshëm pritet të ketë platformën e njëjtë me E-Class e ri, por më të gjatë.

CLS për herë të parë është prezantuar në vitin 2005, si një veturë me 2+2 ulëse, pra vetëm për katër persona.

Mercedes-Benz CLS i ri pritet të prezantohet në gjysmën e dytë të vitit 2017, ndërsa pritet të dalë në shitje në fillim të vitit 2018.

