Gëzim Dimnaku, fiton 4 medalje ari me ngjyrat e Kandasë

Dimnaku: “ përgatitem për Kampionatin Botror të Atletikës, ku do të konkurojë për flamurin e Kanadasë në Korenë e Jugut – (South Korea), kampionat, ky, që do të zhvillohet në Dagua nga data 22 – 25 mars 2017 dhe synojë të marrë medalje ari”

Gëzim Dimnaku, i cili garon me ngjyrat e Kanadasë, ka qenë kampion absolut në garën e kërcimit së gjati dhe në trehapësh në Shqipëri dhe ka veshur fanellën kuqezi në shumë aktivitete ndërkombëtare.

Gëzim Dimnaku, njihet si atleti modest nga Shkodra, i cili mori medaljen e bronztë në Botërorin për moshën 40 vjeç.

Në një bisedë të shkurtër për gazetën “Bota sot”, në SHBA, Dimnaku tregoi se si ai në “Kampionatin e Atletikës për Salla të Mbyllyra – Alberta indoor Provincial Championship Masters”, kantonin e Albërtës, në Kanada, ka marrë 4 medalje Ari.

Kështu, të paktën na tha ai pas këtij aktiviteti, duke shtuar se Kampionati i atletikës për Sallat e mbyllyra, i zonës së Kantonit të Albertës në Edmonton, u zhvillua nga data 3 dhe 4-5 Mars.

Ndërkohë, që pjesëmarrja e Dimnakut, ka qenë për kategorin Masters në 4 garara, ku ai, ka marrë 4 medalje ari, duke thyer gjatë këtyre garave edhe rekordin e Kanadas, për kategorin Master – Mjeshter.