Gazetari nga Kosova Milaim Zeka ka komentuar zhvillimet e fundit politike në Maqedoni pas refuzimit të presidentit Ivanov për t’ia dhënë mandatin liderit të LSDM-së, Zoran Zaev. Ai ka postuar në profilin e tij zyrtar në Facebook:

“Shume bre me ka hi ne qef ky far Ivanov Muti, veq qe ju tregoi politikaneve shqiptare ne Maqedoni, qe deri sot keni qene vetem kondoma te Gruevskit!!!”.