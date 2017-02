Gabimet e Lëvizjes BESA

FEJZI HAJDARI

Lëvizja Besa, shpresa e shqiptarëve të Maqedonisë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, dalngadalë, po rrezikon të shndërrohet në dëshpërimin më të madh paszgjedhor. Nëse javët e para arsyetohej veprimi letargjik i kësaj partie, për shkak të mungesës së përvojës, s’ka se si kuptohet vazhdimi i kësaj letargjie tani dy muaj pas përfundimit të zgjedhjeve.

Veprimi i kësaj partie, që më tepër i përngjan sjelljes së një shoqate joqeveritare, se sa sjelljes së një subjekti politik, po detyron votuesit shqiptarë të kërkojnë alternativa tjera.

Mungesa e ideve, iniciativave dhe veprimeve konkrete, e kanë sjellë këtë parti në situatë që edhe më tutje të përcjellë veprimet e BDI-së.

Sikur t’ju kenë ngecur akrepat para 11 dhjetorit, kjo parti merret vetëm me reagime, pa dalë ende me ndonjë nismë të veten konkrete, të cilën do ta përcillnin partitë tjera.

Kjo assesi nuk e arsyeton besimin që ia dhanë shqiptarët Lëvizjes Besa, në zgjedhjet e 11 dhjetorit.

Prandaj, krejt kjo amulli po i krijon terren LSDM-së, për të përfituar simpatitë e shqiptarëve, gjë që po e tregojnë qartë edhe anketat e para paszgjedhore.

Mirëpo ky nuk është rreziku i vetëm. Nëse vazhdon edhe më tutje kjo sjellje e palogjikshme, sigurisht që një pjesë e votuesve të Lëvizjes Besa, mund të ndërrojnë orientimin e tyre kah Aleanca, PDSH-ja, e pse jo edhe kah BDI-ja.