FOTO / Ku jetojnë njerëzit më të pasur në Amerikë

A e keni kontrolluar listën me të re Forbes 400: Lista e plotë e njerëzve më të pasur në Amerikë ?

Surprizon Bill Gates, me një pasuri prej 81 miliardë dollarë , në krye te renditjes pas njëzet e tre vitesh qe eshte prezent ne kete liste. Nderkohe qe miku i tij Warren Buffet ka zbritur ne vendin e trete per here te pare pas pesembedhjete vjetesh me nje psuri neto prej 65.5 miliarde dollare .

Fale rritjes se vleres se aksioneve ne burse te firmave Hi-Tech , drejtuesit e ketyre kompanive (CEO) duket qe kane akumuluar shume pasuri me shpejt se te tjeret. Jeff Bezos , bosi i Amazon.com fitoi rreth 20 miliarde dollare duke arritur nje pasur neto prej rreth 67 miliarde dollare, duke u bere ne kete menyre njeriu ne vendin e dyte te listes Forbes per me te pasurit ne Amerike.

Shefi i Facebook Mark Zuckerberg u ngjit ne vendin e katert ne pozicionin me te mire te tij ne kete listim me nje pasuri neto ,prej rreth 55.5 miliarde dollare. Ne vendin e peste eshte themeluesi i Oracle Larry Ellison me nje pasuri neto prej rreth 49,7 miliarde with a net worth of $55.5 billion.

Ne vendin e gjashte, eshte ish kryetari i Bashkise se New York Michael Bloomberg, CEO i kompanise Bloomberg L.P., i cili ka nje pasuri rreth 45 miliarde dollare.

Keta gjashte persona kane se bashku nje pasuri qe arrin ne rreth 363.3 miliarde dollare , pjesen me te madhe te te ciles e kane aksione ne kompanite qe kane themeluar. Por , nje pjese e pasurise se tyre eshte e investuar ne pasuri te patundshme. Bill Gates, ka ne pronesi ne Uashington nje rezidence me vlere rreth 170 milione dollare, disa ferma me kuaj ne SHBA si dhe ka aksione ne rrjetet e hoteleve luksoze me ane te firmes se investimeve private Cascade.

Me poshte hidhini nje veshtrim rezidencave te cilat gjashte njerezit me te pasur te Amerikes e quajne shtepi :

1. Bill Gates

Pasuria: $81 miliarde

Rezidenca : Medina, Washington

Bill Gates, 60 vjecar e kalon kohen me te shumte ne rezidencen e tij Medina prej 6200 metra katrore ne Washington, e cila njihet dhe me pseudonimin Xanadu 2.0 e cila sheh drejt Liqenit Uashington . Ai harxhoi 7 vjet kohe per te ndertuar kete rezidence dhe vleren 63.2 milione dollare e cila eshte e paisur me cilesite hi-tech me te fundit . Ai bleu token per 2 milione dollare ne 1988 , dhe aktualisht vlera e saj aktuale si rezidence eshte ne kuoten e 170 milion euro.

2. Jeff Bezos

Pasuria: $67 miliarde dollare

Rezidenca: Medina, Washington

Jeff Bezos, 52 vjeçar, gjate kohes se ngritje dhe rritjes se perandorise se tij e-commerce ka blere shume prona te patundshe si dhe terrene duke i renditur ne vendin e 26 per sasine e tokave ne pronesi ne Amerike. Ne konceptin e rezidences ai ka ne pronesi ai ka nje ferme ne West Texas me siperfaqe 667 km2 , nje shtepi ne shtetin e Uashingtonit , tre apartamente te lidhura me njeri tjetrin ne Manhattan’s Century TowerI , dhe nje siperfaqe prej 1115 m2 ne kufi prone me Tom Cruise sipas Forbes.

Shtepia e tij ne Medina , Uashington shuma prane zyrave qendrore te Amazon eshte rreth 2.1 ha me rreth 2700 m2 siperfaqe te banueshme.Gjithashtu ka dhe nje hangar me siperfaqe 500 m2 ne Liqenin Uashington.

3. Warren Buffett

Pasuria: $65.5 billion

Rezidenca: Omaha, Nebraska

Z. Buffet , 86 vjec njihet per stilin e tij te te jetuarit thjeshte.

Shtepia e tij eshte ne Omaha , Nebraska te cilen e bleu ne vitin 1958 per 31 mije dollare. Z. Buffet ka jetuar ne kete shtepi qe prej asaj kohe.Shtepia eshte ndertuar ne vitin 1921 , dhe pas disa nderhyrjesh aktualisht eshte me siperfaqe 600 metra katrore .

4. Mark Zuckerberg

Pasuria: $55.5 billion

Rezidenca: Palo Alto, California

Sipermarresi me i ri nder me te pasurit ne Amerike Mark Zuckerberg e ka investuar pasurine e tij ne arsim, shendetesi dhe filantropi. Pasurite e patundhsme perfshijne shtepine e tij ne Palo Alto dhe nje shtepi te dyte ne vleren 9.9 milione dollare prane Dolores Park ne San Francisco.

Mr. Zuckerberg, 32 vjecar , bleu shtepine e tij te pare te stilit Craftsman , rreth 465 metra katrore ne Palo Alto per rreth 7 milione dollare ne vitin 2011.Ai gjithashtu shembi kater nga shtepite qe e rrethonin ne vitet ne vazhdim gje e cila i kushtoi rreth 43.8 milione dollare per te ruajtur me mire jeten e tij private.

5. Larry Ellison

Pasuria: $49.3 billion

Rezidenca: Woodside, California

Drejtuesi ekzekutiv i kompanise Oracle Larry Ellison, 72, ka nje portofol te zgjeruar te pasurive te patundshme.Ai ka blere pjesen me te madhe te ish-fqinjeve te tij ne Malibu dhe perreth liqenit Tahoe. Eshte pronar edhe i fermes Beechwood ne Newport , Rhode Island ; nje vile ne Kyoto Japoni dhe 98 % te territorit ne Lanai , ishulli i gjashte me i madh ne Hawai, te cilin e bleu per 550 milione dollare ne 2012 duke iu referuar raporteve te publikuara.

Prona e tij ne Woodside, California, me nje vlere rreth 110 milion dollare , eshte modeluar sipas arkitektures japoneze te shekullit te 16-te.

6. Michael Bloomberg

Pasuria: $45 billion

Rezidenca: Manhattan, New York

Ish kryebashkiaku i New York Michael Bloomberg, 74 vjec , ka me shume se nje duzine pasurish te patundshme anembane botes. Ai e kalon pjesen me te madhe te kohes ne shtepine ne Upper Estate Side , por ka gjithashtu pasuri te patundshme ne Hamptons ne New York,Londer, Bermuda, Colorado dhe Florida.