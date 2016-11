FOTO +16/ Zbulohet një foto skandaloze e Melania Trump, nudo duke bërë

Dy vjet përpara se të njihet me Trump, Melania pozon në një nga fotot e saj më të përfolura, në një poze shumë glamur, me modelen suedeze Emma Erikson.

Kjo foto që u përdor gjatë fushatës nga Nev York Post ngjalli interesin e mediave amerikane jo vetëm se insinuate e saj për një marrëdhënie homoseksuale nuk shkonte aspak me imazhin e zonjës së parë. Por edhe për një arsye tjetër, për datën e saj.

Revista francize Max që e botoi atë tashmë është zhdukur. Ajo u botua në shkurt 1997, pasi të dy modelet kishin pozuar për fotografin Ale de Basseville. Por Ale i ka fotografuar ato në Nev York më 1996. Atehere debati u bë, a ka punuar Melania në të zezë dhe pa dokumenta, pasi ajo është paisur me dokumenta të rregullta vetëm në vitin 1995. Pra a mos ka qenë edhe gruaja që do të hyjë në shtëpinë e bardhë njësoj si 11 milionë klandestinët pa dokumenta, që burri i saj premtoi se do t’i zbonte nga ShBA?

Comments

comments