Finalistët e “World Car Awards” 2017

Në Sallonin e Parisit festohet fillimi i edicionit 2017 të “World Car Awards”, ku prej më shumë se dhjetë vite është një nga çmimet më të lakmuar në botën e veturave.

Programi vitin e kaluar u mbyll me fitoren nga Mazda MX-5 në kategoritë “World Car of the Year” dhe “World Car Design of the Year”, e ndjekur nga BMW Serie 7 (lusso), Toyota Mirai (green) dhe Audi R8 Coupe (performance).

Sfida rifillon. Edicioni i këtij viti, si gjithnjë shfaqet në evenimente të ndryshme të këtij lloji (ku vitin e ardhshëm do të jetë në Los Angeles), vë në garë 73 konkurrentë dhe do të publikojë fitimtarët më 13 prill në Sallonin e New Yorkut.

Megjithatë finalistët janë publikuar që tani, më poshtë vijon lista e plotë:



“World Car of the Year”

Audi A5/S5 Coupe

Audi Q2

Audi Q5

Buick Envision

Buick LaCrosse

Chevrolet Cruze

Chrysler Pacifica

Fiat/Abarth 124 Spider

Honda Civic

Hyundai Elantra

Hyundai Genesis G80

Infiniti Q60

Jaguar F-Pace

Kia Cadenza

Kia Rio

Kia Sportage

Mazda CX-9

Seat Ateca

Skoda Kodiaq

SsangYong Tivoli Air/XLV

Toyota C-HR

Volkswagen Tiguan



“World Luxury/Performance Car”

Audi R8 Spyder

Bentley Bentayga

BMW 5 Series

Cadillac CT6

Cadillac XT5

Honda/Acura NSX

Hyundai Genesis G90

Lexus LC500

Lincoln Continental

Mercedes AMG Roadster

Mercedes-Benz Classe E

Porsche Boxster Cayman

Range Rover Evoque Convertible

Volvo S90/V90



“World Urban Car”

BMW i3 (94 Ah)

Citroën C3

Citroën E-Mehari

Ford Ka+

Smart Brabus Range

Smart Cabriolet

Suzuki Baleno

Suzuki Ignis



“World Car Design of the Year”

Janë të gjitha veturat e nominuara në kategorinë “World Car of the Year” por shtohet edhe Mercedes-Benz Classe S Cabrio.



“World Green Car”

Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro

BMW 740e iPerformance

Chevrolet Bolt

Chevrolet Malibu Hybrid

Honda Clarity Fuel-Cell

Hyundai Ioniq

Kia Niro Hybrid

Mercedes-Benz GLC 350e

Tesla Model X

Toyota Prius Prime

Toyota RAV4

