Fillon turneu “Adem Jashari”

Palestra e Sporteve 1 Tetori, sonte do të jetë arenë e “nxehtë” boksi.

Turneu më i madh në boks, turneu “Adem Jashari” do të nis sonte. Boksierë nga dhjetë shtete nga rajoni, por edhe nga Evropa, tashmë kanë zbritur në kryeqytetin e Kosovës.

Këshilli Organizative i kësaj ngjarje masovike, ka bërë të ditur se tashmë gjithçka është gati për turneun “Adem Jashari”, i 18-ti më radhë.

Sipas organizatorëve “në këtë turne në ring do të ngjitën boksierë cilësorë nga shumë shtete të Evropës”.

Turneu do të nis sonte më meçet e gjysmëfinaleve,e kurse, finalet do të zhvillohen të dielën në mesdite. Këshilli organizative për më të mirët do ta ndajnë kupa dhe mirënjohje.

Kujtojmë se turneu “Adem Jashari” zhvillohet nën patronatin e kryeministrit të Kosovës, derisa ky turne tashmë është në kalendarin e garave te AIBA-së.

Meçet gjysmëfinale nisi në orën 17:00

