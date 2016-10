Fillon edicioni i 10-të i “SkupiFestival” 2016

Edicioni i dhjetë Jubilar i Festivalit Ndërkombëtar Teatror “Skupi Festival”, do të mbahet nga data 3 nëntor deri më 9 nëntor 2016 në skenën e Qendrës Kulturore për të Rinj-Shkup. Nga data 3 nëntor publiku do të ketë mundësi që t’i përcjell shtatë shfaqje të cilat do të luhen në sallën Frosina. Programi i i edicionit të sivjetshëm përmban shfaqje që variojnë nga klasikët botërorë deri tek autorët e kohës së sotme. Festivali do të hapet me komedinë “Shërbëtori i dy zotërinjve” nga autorit italian Karlo Goldoni, produksion i Teatrit Profesional të Prizrenit, ndërsa në mbyllje të festivalit do të luhet shfaqja “Zhozefina” i Teatrit të Pavaruar Shalivete nga Brukseli (Belgjikë). Në mbrëmjet e tjera do të luhen shfaqje mysafire nga Turqia, Republika е Çеkisë, Hungaria, Bullgarija dhe Shqipëria. Programin e plotë të festivalit mund ta shihni në ueb-faqen zyrtare www.skupifestival.org.mk . Në kuadër të festivalit do të promovohet edhe monografia e përpiluar me rastin e dhjetë vjetorit të ekzistimit të këtij festivali. Biletat me çmim prej 150 denarë, duke filluar nga data 29 tetor (e shtunë), mund të blihen në biletarinë e Qendrës Kulturore për të Rinj-Shkup ose të rezervohen në bileti@mkc.mk . FNT “SkupiFestival” 2016 është mbështetur nga Ministria e Kulturës e RM dhe nga Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Comments

comments