Faton Zylbehari zëdhënësi i Shkëndijës përmes faqes së tij në Facebook “Shkëndija mbi të gjitha” ka informuar se Shkëndija është dënuar nga FFM me një ndeshje pa publik dhe dënim me të holla. Ndeshja me Bregallnicën me 16 nëntor do të luhet pa publik.

Përndryshe vazhdon tallja e kryesisë së klubit me pronarët e Shkëndijës. Ky zëdhënësi i cili paguhet për të dhënë informata zyrtare shfrytëzon një faqe sportive në facebook ku jep të gjitha ekskluzivitet rreth Shkëndijës.

Comments

comments