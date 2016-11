Femrat më të mira për martesë nga të gjitha shenjat e horoskopit

Të gjitha femrat janë të mrekullueshme, mirëpo disa megjithatë janë më të mira ndër të mirat.

Mësoni se midis cilave shenja të horoskopit fshihen femrat më të mira për martesë!

Gaforrja

Kur njëherë e bëni për vete Gaforren, ajo do t’ju dashurojë pothuajse pa kurrfarë kushtesh dhe do të jetë e gatshme madje edhe në fund të botës të shkojë me ju dhe për shkak tuajin. Pasi është e prirë për përjetime dramatike të çdo gjëje në jetë, ajo do t’jua bëjë jetën interesante. Femrës së tillë çdo mashkull do t’i shkonte në përqafim pas një dite të lodhshme në punë! E gjitha që ju pret ta bëni është ta përkëdhelni, të jeni të kujdesshëm dhe të jeni të sinqertë.

Tipari i saj më i theksuar është posesiviteti, i cili është i palëkundur, por jo agresiv. Thellë në zemrën e saj, ajo e di, se nuk ka rëndësi se sa larg do të shkoni për të ndjekur ëndrrën tuaj, ju gjithmonë do të ktheheni përsëri dhe ajo do të jetë aty duke pritur me durim. Sytë e saj do të vazhdojnë të jenë të bukur, kuzhina do të mbajë erë gatimesh me erëza të këndshme.

E vërteta është që pasi të keni fituar femrën e shenjës së Gaforres, ajo nuk do t’ju lejojë të largoheni prej saj, për aq kohë sa ajo të jetojë.

Është totalisht e padrejtë të lozni me zemrën e kësaj vajze, sepse ajo do t’ju dashurojë, do t’ju respektojë e dëgjojë dhe ndoshta do t’ju bezdisë pak me përkushtimin e saj të sinqertë. Pse mos ta inkurajoni një dashuri të tillë të rrallë dhe t’ia ktheni me të njëjtën monedhë.

Ajo urren që të kritikohet, ajo lëndohet thellë nga talljet dhe ajo nuk mund ta durojë dot refuzimin.

Për të fëmijët janë të shenjtë dhe gjithmonë nevojat e tyre do t’u japë përparësi.

Luani

Luanesha është shumë e shkathët, femër dhe luftëtare e vërtetë. Ajo kërkon bashkëshortin të jetë i ngjashëm me karakterin e saj, andaj pranë saj askush nuk do të jetë vetëm një njeri i zakonshëm, por një supremen! Në mendjen e saj, ajo nuk është aspak shprehja “ femra- seksi i dobët”. Ajo është inteligjente, e mprehtë, e fortë, e aftë, por edhe shumë femërore në të njëjtën kohë.

Është e rëndësishme të mbani mend se një femër e shenjës së Luanit mund të shkaktojë një stuhi të vërtetë dhe ndërkohë të pretendojë se është e ëmbël dhe e padëmshme si një ëmbëlsirë me xhelatinë.

Luanesha nuk është një vajzë e ndrojtur dhe e turpshme. Ajo ndjen se është e natyrshme që meshkujt ta vlerësojnë dhe të mahniten prej saj. Ajo mund t’i inkurajojë komplimentet e meshkujve dhe të kënaqet nga flirtimet e pafajshme, sepse nevoja thellë brenda saj për duartrokitje dhe miklim, mbulon frikën e çuditshme që ajo nuk është mjaftueshëm femërore.

Besoj se ju tashmë e keni gjetur cila është dobësia e saj e fshehtë: t’i bëni qejfin në çdo moment. Dhe tani është koha të mësoni edhe një tjetër sekret, në qoftë se keni ndërmend të martoheni me të: jepini asaj hapësirë, lejeni atë të lirë. Një formulë e përkryer për sukses në një lidhje dashurie me një femër të kësaj shenje është të zbusni luaneshën.

Ajo për fëmijët e vet do të luftojë si luaneshë. Mjerë ai i cili provon t’u bëjë ndonjë të keqe, apo diçka të pakëndshme. Nga ju pret vetëm që ta admironi, dhe e meriton këtë. Si një nënë, ajo do të derdhë dashurinë për fëmijët e saj me bujari dhe ngrohtësi mbi ta.

Bricjapi

Ajo që çdo mashkulli të zakonshëm ia thyen kurrizin, kjo damë do ta bëjë në mënyrë aq të pavërejtur dhe të dinjitetshme, sa që do të pyeteni sa e meritoni fare atë. Me të çdo ditë bëhet gjithnjë e më e mirë se tjetra. Ajo jeton duke fantazuar, por qëndron fuqishëm me këmbë në tokë dhe e di mirë se çka pret prej çdokujt.

Mos mendoni se ajo nuk do të sakrifikojë karrierën e saj për martesën. Nëse keni nevojë për të, gruaja Bricjap me kënaqësi do të vazhdojë të punojë për t’ju ndihmuar të rriteni profesionalisht dhe arrini suksese më të mëdha- ajo do ta bëjë këtë me kënaqësi. Megjithatë, ajo është më e lumtur duke shijuar pozitën e saj si gruan tënde, me kusht që ky pozicion të jetë i mirë dhe të ketë siguri të mjaftueshme financiare.

Është e vështirë për të që të jetë e qetë në situata romantike. Ka shumë dëshirë fizike nën sipërfaqen e ftohtë të Bricjapit, ndonëse shumica e njerëzve dyshojnë dhe ajo kurrë nuk kënaqet rastësisht.

Një nga gjërat më tipike dhe të lezetshme rreth kësaj femre është edukata e saj e natyrshme dhe mënyra e hijshme që ka. Mirëpo, me durim ndihmojeni grua tuaj Bricjap ta kapërcejë mungesën e besimit personal. Kryeneçësia mund të jetë një nga të metat e saj, por ajo nuk është gërnjare apo e bezdisshme.

Si nënë do të jetë e ashpër, por e drejtë. Ajo rritë fëmijë fitimtarë dhe sundues. Do t’i edukojë fëmijët me ndjenjën e kursimit dhe respektit. Mund të jetë pak e rreptë dhe mospërfillëse për dhembjet që mund të kalojnë ata gjatë rritjes, por ajo do të jetë një audiencë e zjarrtë për arritjet e tyre.