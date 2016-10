Ferhan Hasani “Buba”: Dua largimin nga Shkëndija gjatë dimrit

Letër publike e kapitenit të Shkëndijës Ferhan Hasani – Buba drejtuar tifozëve pas shkarkimit të trajnerit Akrapoviç

Nëse unë jam problemi i Shkëndijës, largohem që sot.

Asnjëherë se kisha menduar se do të vijë një moment kur nga mendja dhe goja ime do të dilnin këto fjalë. Posaçërisht pasi bëhet fjalë për klubin tim të zemrës, aty ku u rrita, dhashë gjithçka dhe isha pjesë e momenteve më të suksesshme në histori. Tetova, Shkëndija dhe publiku i saj gjithmonë kanë qenë ndër gjërat më të shenjta për mua, krahas fesë dhe familjes.

E kur vjen koha që dikush të më ofendojë familjen dhe dinjitetin tim, atëherë unë nuk mund të hesht dhe po e them publikisht se askuj, ama askuj nuk do i lejoj të më ofendojë pa bazë, për më shumë për profesionin tim që e punoj me shumë përkushtim.

Më vjen keq për situatën e krijuar në klub, por Shkëndija ka kaluar momente edhe më të vështira dhe jam i sigurtë që kjo do të tejkalohet. Ndjej keqardhje për sponsorin e mrekullueshëm që jep shumë për klubin, por me keqardhjen më të madhe e them se këtu nuk vlerësohet asgjë. Te ne të gjithë janë analistë, të gjithë dijnë të kritikojnë, të gjithë japin mend, pa pyetur veten nëse dijnë diçka për futbollin dhe atë që ne po punojmë.

Si në çdo drejtim edhe në klubin tonë ndodhin gabime të cilat mund të përmirësohen me kalimin e kohës, pa haruar se këtu pronarët kanë një projekt të madh që kërkon kohë dhe gjatë udhëtimit ndodhin edhe dështime.

E dij se e vërteta gjithmonë dhemb, por unë do të vazhdoj të them vetëm të drejtën pa marrë parasysh se dikush nuk do ndjehet mirë në gjithë këtë.

Më vjen keq të pranoj, por në Tetovën time shumë pak vlerësohet ai që punon drejtë dhe të gjithë i japin të drejtë vetes të flasin gjithçka pa përveç profesionales.

Unë Ferhan Hasani qenkam problemi i Shkëndijës? Unë paskam merituar të ofendohem dhe shahem nga njerëz që nuk kanë bërë asgjë për këtë klub? Mendoni se me biletën prej 100 denarëve (shumica edhe atë nuk e paguajnë) bleni të drejtën të më ofenoni familjen? Keni të drejtë të bëni llogarinë e pagës time që pranoj në Shkëndijë, pa llogaritur se unë lash Europën dhe erdha këtu për të ndihmuar në ngritjen e një projekti gjigand në klubin tim të zemrës?! Te Brondby unë kisha detyrë të shkoj në stërvitje dhe të përgatitem për lojë dhe më shihnin me shumë respekt, ndërsa mendoni se kam shumë interes të humb kohën time private duke dhënë jashta kompetencave të mija mund për tejkalimin e situatëve të ndryshme?! Mendoni se u ktheva në Shkëndijë se nuk kisha oferta tjera?!

Gaboni të nderuar, gaboni shumë rëndë! Jo unë, por secili futbollist që momentalisht luan në Shkëndijë ka më shumë opsione për të vazhduar karrierën. Sepse kanë kualitet dhe këtë i dhanë këtij klubi në periudhën e kaluar me sukseset e arritura në skenën vendore dhe ndërkombëtare.

Paska ardhur koha që unë Ferhan Hasani të shahem dhe ofendohem për shkak të shkarkimit të një trajneri?! Unë që isha këtu gjithmonë dhe kam dëshmuar veten edhe para se emri i këtij trajneri të ishte dëgjuar nga tifozët e Shkëndijës. Unë erdha para se ai te emërohet trajner i Shkëndijës. Unë dhashë atë që kisha deri në momentin që u lëndova dhe më pas punova shumë të kthehem të ndihmoj. Hyra në finale të Kupës para se të isha rikuperuar plotësisht. Në Europë kam luajtur gjithë kohën pa marrë parasysh se kthehesha nga një lëndim i rëndë dhe ndjeja lodhje e dhimbje. Deri në këtë fazë të kampionatit nuk kujtoj takim të jem pushuar, gjithnjë duke dhënë maksimumin e mundësive të mija për të ndihmuar ekipin edhe pse jam i vetëdijshëm se për tu kthyer në 100% tim do të më duhet edhe pak kohë.

A duhet të dal të flas publikisht për shumë gjëra dhe ju që më shani mua për shkakun e dikuj tjetër të kuptoni të vërtetën?! Asjëherë nuk kam folur për një trajner, por nuk do të lejoj që mundi ynë të shkojë në llogari të dikuj tjetër. Ju them me shumë përgjegjësi se bashkëlojtarët e mi janë heronjtë e sukseseve të Shkëndijës dhe ju i shani e ofendoni për një seri negative që u ndodh edhe klubeve më të mëdha europiane.

Më vjen keq që flas në këtë mënyrë, por kjo është e vërteta që duhet ta dëgjoni e jo thashethemet dhe llafet e kafeneve duke vjellur vrerë për gjithë ata që japin mundin e tyre dhe nëse s’do ishin këtu, sigurisht se do e bënin këtë dikund tjetër. Gaboni, sërish ju them që gaboni rëndë dhe me këtë po i bëni dëm skuadrës për të cilën thoni se e doni.

Unë nuk do e fsheh se jam i prekur rëndë nga gjithë sharjet dhe ofendimet që kanë ardhur në adresën time. Me Shkupin jam sharë vetëm pas 20 sekondave lojë kur më ka ikur topi në rivënie anësore. Unë qenkam problemi i Shëndijës pas gjithë kësaj që kam dhënë për klubin? Mirë pra, atëherë unë prej sot nuk jam kapiten i ekipit nëse problemi jam unë. Nuk dua të shkaktoj problem dhe kërkoj publikisht mos të aktivizohem deri në fund të këtij gjysmësezoni, ndërsa në dimër të merren parasysh ofertat që vijnë në adresën time dhe të lejohem të ikë prej këtu dhe Shkëndija të frymojë lirshëm pa mua.

Nuk e vlerësoj veten engjull dhe si të gjithë njerëzit edhe unë dikund kam gabuar dhe kërkoj hallallin e atyre që pa dashje ndoshta i kam lënduar.

Për Shkëndijën gjithmonë kam dhënë më të mirën edhe në kohën kur s’kam mundur dhe tani kur ende nuk jam në 100% e mundësive të mija.

Kërkoj falje që ju kam penguar për të arritur suksese më të mëdha dhe uroj shumë suksese në të ardhmen me njerëz më të ndershëm se unë.

I penduar që u ktheva për të ndihmuar, largohem për të mos lejuar njollosjen e dinjitetit dhe familjes time.

Me respekt, Ferhan Hasani.

