Farington: UEJL nuk mund të mbijetojë vetëm – VIDEO

Universitetit “Nënë Tereza” i duhej kohë, mjete financiare dhe plan i detajuar për të nisur punën e tij. Kështu vlerëson Dennis Farrington, anëtar i komisionit amë të Fakultetit të Shkencave Teknike në UNT dhe kryetar i bordit të Universitetit të Evropës Juglindore. Në një intervistë për Alsat, ai thotë se që në fillim ka shfaqur shqetësimin e tij për përshpejtimin e procesit për të cilin sipas tij do të duhej edhe një vit tjetër për hartuar strategjinë. Sipas tij drejtimet e UNT-së kërkojnë shumë shpenzime por dyshon se Qeveria është e vetëdijshme për këtë.

“Që në fillim unë i kam shfaqur shqetësimin tim ministrit dhe profesorit Pollozhani për shpejtësinë me të cilën kryhej puna dhe për planin për të. Unë akoma nuk kam parë ndonjë plan të detajuar për zhvillimin e Nënë Terezës. Kjo është fushë e shtrenjtë. Është e shtrenjtë sa i takon objekteve, pajisjeve, stafit akademik, mbështetjes teknike etj. Prandaj ka nevojë për shumë mendime se si ata dizajnojnë kampusin, si të rekrutojnë studentët e stafin dhe si të paguajnë për këtë”, deklaroi Dennis Farrington.

Farrington thotë se ka nënshkruar për përzgjedhjen e çdo profesori që është zgjedhur në Fakultetin e shkencave teknike dhe se nuk ka njohuri për parregullsi në stafin akademik në Fakultetet tjera.

“Të gjithë njerëzit që u sollën te unë në Fakultetin Teknik ishin të kualifikuar në atë fushë ose në një fushë të përafërt. Ne kemi qenë shumë të kujdesshëm sepse mendoj se sistemi juaj i edukimit vendos shumë kufij specific. Nuk e pranon faktin që njerëzit mund të kenë përvojë”, tha Farrington.

Farrington pranoi se bordi I UEJL-së ka në tavolinë disa opsione për vazhdimin e punës së këtij universiteti. Nëse vazhdon i mëvetësishëm, UEJL-së do t’i duhet të reformohet për shkak të financave, të përqendrohet më shumë në studimet postdiplomike në anglisht ose të shqyrtojë dy opsionet e shkrirjes me UNT-së ose me UT-në.

“Dy shkrirje; një me Universitetin “Nënë Tereza” që nuk e kemi konkurrencë, që do të jetë një universitet i madh këtu në Shkup, kryesisht në shqip, por edhe anglisht dhe do kemi diku rreth 10 fakultete. Ose të rihapim çështjen e shkrirjes me Universitetin e Tetovës”, deklaroi Farrington.

Kjo është diçka që UEJL do të duhet ta diskutojë pas zgjedhjeve me Qeverinë e re dhe të gjejë zbatim deri në vitin 2020 por ndryshime sipas Farringtonit së pari janë të nevojshme për shkak të uljes së numrit të studentëve në vend.

