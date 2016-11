Fansat ukrainas djegin flamurin e Serbisë në miqësoren mes tyre – VIDEO

Fansat e kombëtares së Ukrainës në Futboll kanë djegur një flamur të Serbisë gjatë një ndeshjeje miqësore të luajtur mes këtyre dy vendeve.

Mediumi rus, “Sputnik”, ka raportua për këtë rast duke u thirrur në mediat lokale. Atmosfera në stadiumin Kharkov ka qenë “gjithçka pos sportive e miqësore”, shkruajnë mediat.

Blogeri ukrainas Roman Sinitsin shkroi edhe në Facebook, si dhe e dokumentoi këtë rast me fotografi dhe video.

“Ka kohë që nuk kam parë një atmosferë kaq “miqësore” në tribuna. Me kaq shumë mjete piroteknike, me kaq shumë ushtarë anti-terror dhe me djegie të flamurit të skuadrës mysafire”, ka shkruar Sinitsin, pasi kishte qenë dëshmitar i këtij veprimi.

Miqësorja u fitua nga Ukraina 2:0.

